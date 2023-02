Beatrice Valli distrutta: «I rimedi della nonna funzionano sempre». Cosa succede

di Redazione web

Beatrice Valli è... distrutta. L'influencer è talmente stanca che, come dichiarato da lei stessa sul proprio profilo Instagram, avrebbe davvero bisogno di un periodo di riposo. Beatrice, che è incinta del suo quarto figlio, una bambina, è spesso in viaggio per lavoro anche se adesso, con la gravidanza, deve cercare di correre un po' meno. A causa del freddo ha dovuto ricorrere ai rimedi della nonna.

Beatrice Valli è diventata zia nelle scorse ore: la sorella minore dell'influencer, Ludovica Valli ha infatti partorito. Il bambino si chiama Otto Edoardo.

