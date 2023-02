Beatrice Valli, imprevisto prima di Sanremo: lo sfogo sui social. Cosa è successo

di Redazione Web

Anche per Beatrice Valli sta per cominciare il Festival di Sanremo. Ma non tutto sta andando secondo i piani. L'influencer, moglie di Marco Fantini, a poche ore dall'inizio della kermesse della canzone italiana ha avuto un brutto imprevisto e lo ha comunicato ai suoi follower sul profilo Instagram.

Niente di grave, si tratta di uno sfogo cutaneo al viso che, ahilei, si è manifestato proprio il giorno prima del Festival.

Beatrice Valli, come sta dopo i problemi in gravidanza: «Devo fare ancora degli esami...»

Ludovica Valli incinta, si commuove per il battito del figlio: «Il mio corpo è pronto per partorire»

Beatrice Valli, nuova paura per la gravidanza: «Ho fatto dei controlli, stavo troppo male...»

Beatrice Valli, la storia su Instagram

Beatrice Valli ha condiviso in una Instagram story un selfie in cui mostra ai fan la situazione attuale del suo viso: palesemente arrossato, soprattutto nella zona sotto agli occhi. Il motivo? Non è dato saperlo, l'influencer, incinta per la quarta volta, non ha spiegato cosa sia accaduto esattamente al volto.

A corredo dello scatto, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha scritto: «Certo che doveva succedere proprio prima di Sanremo eh».

L'influencer si è mostrata particolarmente infastidita dallo sfogo, nato proprio alla vigilia del Festival di Sanremo. Il rossore è evidente ma niente di eccessivamente clamoroso che un tocco di make up (correttore in particolare) non sia in grado di sistemare.

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Febbraio 2023, 11:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA