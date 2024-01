Beatrice Valli e il simpatico post con la figlia Bianca: «Tutto molto bello ma hai scoperto l'acqua calda»

di Redazione web

Beatrice Valli posta spesso contenuti social insieme ai suoi bambini e per lei, come più volte ha dichiarato, non è mai stato un problema. Tuttavia, alcuni follower credono che esponga troppo i figli e non condividono o trovano divertenti alcuni video o reel che pubblica. Così, è successo anche per l'ultimo filmato postato da Beatrice sul proprio profilo Instagram, con lei c'è la sua seconda bambina Bianca.

Il post Instagram di Beatrice Valli

Beatrice Valli ha pubblicato un nuovo post sul proprio profilo Instagram: si trova in cucina con la figlia Bianca, che lei ha soprannominato "Bubi", le due hanno davanti, sopra a due vassoi di carta, due cornetti giganti che prendono tra le mani e intingono nel caffè. La giovane mamma, quindi, scrive: «Non dite sempre che la colazione è il pasto più importante della giornata? Io e la Bubi vi abbiamo preso alla lettera», aggiungendo un cuoricino e una stellina.

Il post è piaciuto molto ai fan di Beatrice che credono che sia una mamma davvero meravigliosa con i suoi bambini. Qualcuno, però, ha avuto da ridire e sono comparsi commenti del tipo: «Tutto molto bello ma hai scoperto l'acqua calda... le brioches così grandi non le fanno mica solo a Milano», «Ecco un'altra che mette i figli ovunque» oppure ancora «Quante arie per nulla».

Beatrice Valli e i social

Beatrice Valli è stata spesso attaccata dagli utenti social perché secondo loro esporrebbe troppo la propria vita privata.

