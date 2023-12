Beatrice Valli e Marco Fantini celebrano il loro amore: «Meraviglioso questo viaggio insieme a te»

di Redazione web

Beatrice Valli e Marco Fantini fanno coppia fissa, ormai, da dieci anni, anche se, si sono sposati solo lo scorso anno. L'influencer e il modello sono genitori di quattro bambini e la loro storia sembra procedere a gonfie vele: come hanno dichiarato in un'intervista a Verissimo, poco dopo essersi fidanzati si sono lasciati ma, per loro stessa ammissione, quel periodo di separazione è servito a unirli ancora di più e, ora, sono davvero inseparabili.

La dedica di Beatrice Valli a Marco Fantini

Beatrice Valli ha dedicato un dolce pensiero al marito Marco Fantini: l'influencer ha postato una storia di qualche tempo fa, sul proprio profilo Instagram e lo scatto ha riscosso moltissimo successo tra i suoi fan.

La giovane mamma ha scritto: «Ho trovato questa foto di tantissimi anni fa che mi fa ricordare di quanto sia meraviglioso questo viaggio insieme a te!! Ricordiamoci sempre di essere fieri di quello che siamo e quello che saremo e siamo stati, ti amo», aggiungendo un cuore rosso.

Moltissimi follower hanno commentato con frasi del tipo: «Belli belli... Marco poi...un cuore d'oro..lo si vede dagli occhi» oppure «Siete stupendi, una bellissima famiglia».

La storia d'amore tra Beatrice e Marco

Beatrice Valli e Marco Fantini non mancano mai di dedicarsi dolci pensieri e parole sui social e, molto spesso, per le loro dichiarazioni d'amore vengono attaccati dagli hater. Qualche utente su Instagram, infatti, sostiene che i due espongano troppo la loro vita privata.

