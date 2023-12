Beatrice Valli e gli auguri speciali di Natale: «A tutte le mamme e a me, è stato un anno impegnativo»

di Redazione web

Beatrice Valli ha pubblicato diverse storie sul proprio profilo Instagram in cui mostra uno dei suoi momenti preferiti: quando allatta la figlia più piccola, Matilda Luce. L'influencer ha scritto: «Mentre la family prepara la tavola e le ultime cose, noi riposiamo un pochino prima che arrivi Babbo Natale». Poi, la giovane mamma ha postato un pensiero rivolto a tutte coloro che sono impegnate a far crescere i loro bambini.

Il pensiero di Beatrice Valli

Beatrice Valli, poi, ha pubblicato una sua foto in cui è sdraiata sul letto e guarda la sua "Maty", quindi scrive: «Oggi Maty compie otto mesi ed è otto mesi che mi riempie il cuore. Questo Natale lo voglio dedicare a voi mamma che pur di far sentire i vostri piccoli protetti e amati, fate un passo indietro per voi stesse. Godetevi questi giorni in famiglia senza pensare e mostrare per forza quanto davvero di bello state vivendo!».

Poi, Beatrice Valli ha continuato scrivendo: «Io, invece, voglio dedicare questo Natale a me, per quanto in questi lunghi otto mesi io sia riuscita, anche se con fatica, a conciliare allattamento esclusivo e lavoro. Mai avrei immaginato di riuscire a gestire tutto questo e, invece, la mia vita mi ha sorpresa! Non vi ho mai parlato di quanto sia stato impegnativo questo viaggio in questi mesi ma un giorno ve lo racconterò così che anche voi neo mamme potrete affrontare questo percorso con più sicurezza e felicità. Buona Vigilia a tutti voi».

Beatrice Valli mamma

Beatrice Valli è una mamma molto premurosa nei confronti dei suoi quattro bambini ed è seguita da migliaia di mamme che, ogni giorno, si complimentano con lei per l'amore che, è evidente, dia ai suoi figli. Spesso, tuttavia, l'influencer viene criticata duramente per mostrare sui social tanti momenti intimi che, secondo gli hater, dovrebbero rimanere in famiglia.

Ultimo aggiornamento: Domenica 24 Dicembre 2023, 21:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA