Barbara D'Urso torna in tv: «Sfiderà Maria De Filippi con un programma in prima serata il sabato sera su Rai 1»

di Alessia Di Fiore

Un addio che ha fatto molto discutere. Una delle regine della televisione italiana che ha salutato "senza dare troppe spiegazioni" l'ammiraglia Mediaset. Una scelta, apparentemente condivisa, ma che, come canta lei in "Dolce amaro", ha lasciato "l'amaro" in bocca ai suoi fan. Durante questi mesi, contraddistinti da un "breve" ma discusso soggiorno a Londra, si è a lungo discusso del futuro lavorativo di Barbara D'Urso.

Domenica 3 marzo la conduttrice è ospite in studio da Mara Venier dove si metterà a nudo e presumibilmente svelerà dettagli inediti sul suo futuro lavorativo. Di recente, secondo alcune voci di corridoio, D'Urso potrebbe tornare in Rai con un programma in prima serata il sabato sera. A dare credito a questa news è stato Davide Maggio sul suo sito: «Per D'Urso ci sarebbe un grosso progetto in ballo, ampiamente discusso tra le scrivanie del settimo piano di Viale Mazzini».

Carramba Che Sorpresa

Stando all'anticipazione rilasciata da Davide Maggio: «Il progetto è di quelli ambiziosi e vedrebbe l’ex conduttrice Mediaset al timone del sabato sera di Rai 1 con una sorta di Carramba Che Sorpresa, con la produzione di Fremantle». Se così fosse D'Urso farebbe il suo ritorno in televisione in grande stile: sfidando l'ammiraglia Mediaset, per anni casa sua, in una delle giornate più importanti del palinsesto televisivo (il sabato). Possibile quindi uno scontro tra titane: quello tra Maria De Filippi e Barbara D'Urso.

Ultimo aggiornamento: Sabato 2 Marzo 2024, 15:47

