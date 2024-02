Barbara D'Urso, il ritorno in tv: «Brindisi di lavoro segreto». Cosa svela lei

di Cristina Siciliano

Barbara D'Urso sta tornando in televisione? Un quesito che molti italiani si stanno ponendo, soprattutto nell'ultimo periodo. Dopo l'addio burrascoso a Mediaset, che non ha deciso di rinnovare il suo contratto, e la breve esperienza a Londra per approfondire lo studio dell'inglese, la conduttrice sta per rimettersi a lavoro. Questo è sicuro. «Brindisi di lavoro segreto. Per ora tre brindisi segreto. Non sveliamo nulla». Sono state queste le parole che Barbara D'Urso ha pronunciato nel video che ha pubblicato nelle sue Instagram stories. Un video che non è per nulla passato inosservato ai suoi follower. Ancora una volta, Barbara D'Urso, 66 anni, ha dimostrato di non avere alcuna voglia di fermarsi, anzi.

Barbara D'Urso a teatro

Barbara D'Urso si sta dedicando a "Taxi a due piazze", lo spettacolo che sta avendo tanto successo in Italia.

Il resto è tutto da scoprire: non ci resta che rimanere sincronizzati sui suoi profili social per eventuali aggiornamenti.

