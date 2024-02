Sanremo 2025, Fabrizio Corona rivela chi prenderà il posto di Amadeus: «Ormai è certo»

di Cristina Siciliano

Chi condurrà Sanremo dopo Amadeus? A soli due giorni dalla finale del Festival, già si pensa al successore alla conduzione di Sanremo. Amadeus l'ha ripetuto più volte in diverse conferenze stampa: non tornerà nel 2025. Secondo gli scommettitori al timone della kermesse potrebbe arrivare Alessandro Cattelan, seguito da Fabio Fazio, Carlo Conti e Paolo Bonolis. A confermare la possibile presenza di uno di questi nomi al Festival di Sanremo 2025 è stato Fabrizio Corona attraverso il suo sito.

Le parole di Fabrizio Corona

«Paolo Bonolis, ecco chi condurrà il Festival di Sanremo - ha sottolineato Fabrizio Corona tramite il suo sito Dilinger News -.

Fabrizio Corona ha aggiunto: «I risultati di Sanremo sono dovuti dalla scelta dei cantanti sì, ma non crediamo dai conduttori, e quindi, se Bonolis risulterà essere meno antipatico e più umile rispetto a quello di Mediaset, ponendosi come fa Amadeus, come un uomo qualunque, allora i risultati per la Rai saranno gli stessi»

Ultimo aggiornamento: Lunedì 12 Febbraio 2024, 19:17

