Lino Banfi, mistero a Sanremo: non ride mai durante la finale. «Ero in prima fila, ma non ho visto niente. C'è un motivo...»

Sanremo 2024, la serata finale con Amadeus e Fiorello è stata un successo di pubblico in televisione. Ma al teatro Ariston qualcuno sembrava non essersi affatto divertito. Questo qualcuno è Lino Banfi. L’attore, da tanti conosciuto come Nonno Libero, durante la finalissima di sabato scorso era seduto in prima fila accanto ad Alberto Matano e Mara Venier. Hanno però fatto il giro dei social le foto e i video della sua espressione serissima per tutta la durata della serata: nemmeno un sorriso, neanche quando sul palco si alternavano Amadeus e Fiorello con le consuete gag strappa applausi. Davvero insolito per lui, stimato attore comico.