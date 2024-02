Amadeus: «Sanremo, sento che è il momento di chiudere. Il televoto? Mi è sembrato giusto mix di giurie»

Raccoglierne l'eredità sarà pesantissimo, per chiunque. Amadeus è stato per cinque anni il vero protagonista di Sanremo, ma dal 2025 non ci sarà più lui al timone del Festival. «In realtà l'ho detto prima di cominciare questa ultima edizione, sentivo e sento che è il momento giusto di chiudere dopo cinque anni», ha detto ospite di Bruno Vespa a Cinque minuti. L'ultima edizione record è un successo raggiunto «portando la musica che piace ai giovani, che poi piace anche ai genitori e ai nonni, la musica contemporanea, e creando un clima di libertà e di amicizia vera: i ragazzi hanno bisogno di aggregarsi, con Sanremo lo abbiamo fatto ancora di più». Geolier, Angelina Mango, Annalisa, «è il podio forse più giovane di sempre, grazie a una musica che piace a tutti».

«Il televoto? Giusto mix»

Poi sul televoto ha spiegato: «In questo momento credo che sia stata la soluzione giusta: se fai solo televoto tutte le sere, dopo la prima sera praticamente sai già chi ha vinto il festival.

Il futuro

«Un programma con Fiorello? Non è previsto, non è nei nostri programmi in questo momento», ha detto invece sul ritorno degli "Amarello", un'ipotesi cara all'amministratore delegato della Rai Roberto Sergio.

