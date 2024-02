Barbara D'Urso a Domenica In, da Mara Venier la prima intervista dopo l'addio a Mediaset

di Dajana Mrruku

Il ritorno in televisione di Barbara D'Urso passa per la Rai, più precisamente da Mara Venier e Domenica In. La ex conduttrice di Pomeriggio 5 parlerà domenica 3 marzo, per la prima volta dall'addio a Mediaset, spinto da Pier Silvio Berlusconi, che ha affidato a Myrta Merlino il programma.

Come andrà a finire? I fan di Barbara hanno chiesto a gran voce il suo ritorno in televisione (soprattutto a Pomeriggio 5), ma nel frattempo si dovranno accontentare di vederla, molto probabilmente, in Rai dalla sua amica di vecchia data, Mara Venier.

Domenica Barbara D’Urso sarà ospite di Mara Venier a #DomenicaIn.

Sarà la sua prima apparizione e intervista televisiva, dopo la fine del contratto con Mediaset



(Da TvBlog) pic.twitter.com/FluZmroEfH — Cinguetterai  (@Cinguetterai) February 27, 2024

Le indiscrezioni

Secondo quanto riporta TvBlog, infatti, «Barbara D’Urso sarà fra gli ospiti della prossima puntata di Domenica in.

Ultimo aggiornamento: Martedì 27 Febbraio 2024, 13:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA