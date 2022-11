Aurora Ramazzotti, il cambiamento durante la gravidanza: «Non mi si chiudono le scarpe»

Sono ormai evidenti i segni della gravidanza che Aurora Ramazzotti sta attraversando. Ed è proprio lei a mostrare l'evoluzione del suo corpo con foto e video sui suoi profili social. «Ho due pagnotte al posto dei piedi non mi si chiudono le scarpe» scrive la figlia di Michelle ed Eros in una story, ricalcando come il suo corpo stia subendo i cambiamenti della dolce attesa.

Leggi anche > Suor Cristina: «Like a Virgin? Ora conosco il suo vero significato. Papa Francesco mi capirebbe»

Proprio poche ore fa, Aurora ha pubblicato una story con una foto del pancione con la sua mano e quella del compagna Goffredo poggiata su. Un quadretto idilliaco dei due giovani futuri genitori che attendono trepidanti l'arrivo del piccolo.

Paparazzi

Anche durante la gravidanza, Aurora non smette di confidare la sua qutidianità ai followers. Come l'episodio di qualche giorno fa, quando la compagna di Goffredo tra le Instagram stories ha mostrato i momenti più esilaranti della sua giornata, tra cui uno spiacevole incontro con un paparazzo. Il video diventato virale tra gli utenti del web mostra la piccola di casa mentre cerca di allontanare il paparazzo con tutte le sue forze. Prima prova a distrarlo, poi cerca di "sottrargli" la macchina fotografica e infine lo spinge deilicatamente. Aurora Ramazzotti ha scritto a corredo del video: «Mia sorella che allontana il paparazzo è tutto».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 28 Novembre 2022, 15:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA