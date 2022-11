Aurora Ramazzotti, il racconto choc: «Le torce si accendevano da sole, c'erano presenze»

Esperienze horror, anche in gravidanza. Aurora Ramazzotti non si risparmia in nulla e, anche stavolta, racconta ai fan tutto quello che le è capitato nelle ultime ore. Con la sua inseparabile amica, Sara Daniele, la figlia del maestro Pino, il suo fidanzato e il compagno Goffredo Cerza, Aurora ha deciso di visitare il castello di Bardi, vicino Parma. Un'esperienza che si è rivelata più che sorprendente e curiosa. Su Instagram non sono mancate le stories per documentare tutto: «E' stata una figata pazzesca, il castello di notte super suggestivo! Le torce che si accendevano da sole, abbiamo perfino provato a comunicare con le presenze».

E, come al suo solito, Aurora ha coinvolto i followers chiedendo loro di raccontare esperienze paranormali vissute in giro per il mondo. «Avete esperienze paranormali da raccontare?» chiede Aurora. E qui... largo alla fantasia!





I racconti

Commenti su commenti hanno inondato la figlia di Michelle Hinziker. Sembra proprio che i followers abbiano vissuto esperienze paranormali da ogni dove. Un'utente racconta all'influencer di aver vissuto un'esperienza simile, andando in casa di una persona che conosceva già e sentendo la presenza di un bambino, che poi ha visto davvero di fronte a lei. «Sono andata via - racconta -. Ho chiesto alle persone che conoscevano la padrona di casa se avesse abortito in passato e, ho scoperto che era così. Una sorta di segreto che io non conoscevo. Mai più entrata in quella casa» conclude l'utente. Un altro utente, invece ironizza: «Una volta ho avuto l'esperienza paranormale di essere felice».

Ultimo aggiornamento: Domenica 20 Novembre 2022, 21:01

