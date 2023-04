Antonella Fiordelisi, paura per il cane di Edoardo Donnamaria al parco: «Come faccio?»

di Redazione Web

Da quando è terminata l'ultima edizione del GfVip i Donnalisi stanno conquistando il cuore di moltissimi follower. Non c'è un giorno che non stiano insieme: i due ex gieffini hanno intenzioni serie. Tant'è che nelle ultime Instagram stories di Antonella Fiordelisi è comparso il terzo componente della coppia: il cane di Edoardo Donnamaria. L'ex schermitrice ha raccontato ai suoi follower di avere una piccola paura. Andiamo a vedere di cosa si tratta.

Antonella Fiordelisi su Instagram

Nelle ultime Instagram stories Antonella Fiordelisi si è ripresa in compagnia del cane di Edoardo. L'ex schermitrice si è proposta di portare il cane a passeggio in un parco. Durante la passeggiata, l'ex schermitrice ha spiegato ai suoi follower di aver paura di lasciare il cane libero. «Dovete sapere che Edoardo lascia sempre il suo cane libero al parco. Io invece ho paura, perché forse non mi ascolterà. Se lo perdo, come faccio? Che mi consigliate?».

Cosa le avranno consigliato i suoi follower? Avrà trovato il coraggio di lasciare libero il cane di Edoardo?

Non ci resta che aspettare.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 26 Aprile 2023, 21:24

