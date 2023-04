Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria a pranzo da nonna Nella: l'incidente sul dolce è epico

Dalla casa del Gf Vip a quella di nonna Nella è un attimo. Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria sono sempre più uniti e, ormai, fanno tutto insieme. Ma non solo, i due ex gieffini hanno trascorso una domenica diversa a pranzo con la nonna più celebre del web: nonna Nella. Oltre a fare ricette super golose, nonna Nella ospita spesso i vip a casa sua realizzando pranzi e, ovviamente reel. Nelle numerose storie di Antonella ecco che compare la nonna dell'ex schermitrice mentre taglia un dolce. Affiancata da Edoardo, nonna Nella è intenta a fare le porzioni mentre il volto di Forum e la compagna la riprendono e scherzano. «Ci mancava solo il dolce» scrive Antonella sotto il video. ironizzando sull'abbondanza del pranzo.

L'incidente

Mentre taglia il dolce, ecco nonna Nella calcare la mano e rompere la granella di cereali che fa da base al dolce. «Attenzione nonna, fai un bel pezzo» dice Edoardo ridendo mentre Antonella riprende tutto col cellulare e sorride guardando la nonna intenta a fare le porzioni. Non importa se la granella si sgretola: al dolce non si può dire di no, soprattutto per quello fatto da nonna Nella.

La nonna social

Ma questa non è l'unica story. Anche sul profilo di nonna Nella, ecco spuntare i video del pranzo domenicale. Gnocchi al sugo per primo: un ricco e corposo piatto pieno di gnocchi per Edoardo e Antonella che non esitano a soddisfare il volere della nonna social. Sorrisi e scatti, video e stories: è stata una domenica all'insegna del divertimento.

