Antonella Clerici e Vittorio Garrone, presto sposi? Gli amici rivelano: «Lui le ha fatto la proposta»

«Lui è pazzo di lei», cantava Biagio Antonacci. E Vittorio Garrone non può che dichiararsi "colpevole", se pensa alla sua Antonella. Un amore, ovviamente, ricambiato dalla Clerici. E che adesso potrebbe finalmente essere coronato. La coppia starebbe per sposarsi dopo cinque anni di fidanzamento. A rivelarlo sono stati alcuni amici, che hanno parlato con il settimanale DiPiù: «Da uomo d’altri tempi, Garrone le ha fatto la proposta di nozze. Lui è innamoratissimo di Antonella ed è legatissimo alla figlia di lei, Maelle. Nei loro cinque anni d’amore hanno capito sempre di più di essere fatti l’uno per l’altra», si legge.

Matrimonio Clerici-Garrone, cosa sappiamo

Le nozze potrebbero celebrarsi nel 2023, tra la primavera e l'inizio della prossima estate, secondo le fonti citate dalla rivista. L'idea è quella di una festa per pochi, molto intima. Per Antonella sarebbe il terzo matrimonio. Stavolta ad aspettarla all'altare ci sarà l'imprenditore, conosciuto grazie a Evelina Franchi, amica in comune e dietologa alla quale entrambi si sono rivolti.

Gli altri due matrimoni li aveva avuti con il cestista Pino Motta e con il produttore discografico Sergio Cossa, da cui si è separata nel 2000. Prima di Vittorio Garrone, l'altra grande storia d'amore di Antonella era stata quella con Eddy Mertens. I due si sono lasciati nel 2013. Con lui, la Clerici non aveva voluto sposarsi, ma con Vittorio le cose sarebbero diverse. «Prima o poi, lasciamo i tempi alla natura che sono tempi un po' lenti, ma di grande sostanza. La sorpresa arriverà», aveva detto. E quel momento sembra essere arrivato.

Ultimo aggiornamento: Domenica 7 Agosto 2022, 14:44

