Ditonellapiaga e Donatella Rettore hanno litigato? «Non si sono neppure salutate». Ecco come stanno le cose

Donatella Rettore e Ditonellapiaga hanno rotto definitivamente? Le ultime esibizioni separate al Tim Summer Hits hanno riacceso il gossip sul rapporto tra le due cantanti, che all'ultimo Sanremo hanno stupito tutti con la loro "Chimica". Secondo "Dagospia", sarebbe arrivata la conferma che non hanno più rapporti. «Hanno fatto coppia al Festival di Sanremo Rettore e Ditonellapiaga con la canzone Chimica, ma incontratisi ai Tim Summer Hits non si sono nemmeno salutate. E anche sul palco erano separate. Pare che dopo l’esperienza di Sanremo tra le due sia sceso il gelo. «Colpa degli outfit scelti da Rettore sul palco dell’Ariston», si legge. Ma le cose stanno veramente così?

Rettore-Ditonellapiaga, come stanno le cose

In realtà, la situazione tra la Donatella nazionale e la cantante romana sarebbe totalmente diversa. A fare chiarezza sul loro rapporto è "Blogtivvu". «Rassicuriamo tutti. Fan e non… semplicemente le puntate registrate da Portopiccolo, vicino a Trieste, sono state due, il 28 e 29 giugno, e sono andate in onda il 25 luglio e il 4 agosto creando però un mashup degli ospiti motivo per cui in realtà Ditonellapiaga e Rettore non erano presenti dal vivo la sera stessa ma sono apparse nella stessa puntata il 4 luglio», spiega l'articolo. Nessun caso, dunque. Ufficialmente nessuna delle due cantanti ha messo a tacere i rumor, ma i fan sperano che la coppia sia ancora ben salda e pronta a tornare con una nuova hit.

