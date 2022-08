Emily Ratajkowski, l'ex marito (fedifrago) la supplica di tornare insieme. Lei gli ha risposto così

Emily Ratajkowski e Sebastian Bear-McClard erano una delle coppie più apprezzate dello "showbiz" americano. Eppure la loro storia sembra al capolinea, dopo che la modella lo scorso mese ha scoperto alcuni tradimenti del compagno. Una frattura insanabile, che il 41enne sta cercando di sanare, prima che il divorzio venga messo nero su bianco. «Sebastian la sta pregando di dargli un'altra possibilità», ha fatto sapere una fonte a Page Six. Eppure sembra che Emily non abbia intenzione di tornare sui suoi passi. Scavando ancora più a fondo, sarebbero emersi altri episodi, che avrebbero reso la scelta irremovibile.

Emily Ratajkowski single, come stanno le cose

Emily e Sebastian si erano sposati nel 2018, dopo essere stati amici per lungo tempo. Un amore che sembrava inesauribile, suggellato dall'arrivo del piccolo Sylvester, nato nel 2021. Ma i rumors della rottura si sono fatti insistenti quando la modella è apparsa sui social senza la fede nuziale. Così quelle che all'inizio sembravano solo delle voci, sono diventate certezza. Nessuno dei due ha parlato pubblicamente di quello che sta accadendo, ma alcuni amici contattati dal magazine newyorkese hanno raccontato la questione, chiedendo di restare anonimi.

«Erano semplicemente bellissimi, ma ovviamente anche le relazioni più belle hanno questi brutti finali. Non so quale sia la verità sul comportamento di Sebastian, e non lo sto difendendo, ma so che stanno entrambi vacillando. È così triste», dice una fonte. La conferma del tradimento è arrivata da un insider interpellato da Page Six: «Sì, Sebastian ha tradito. È un imbroglione seriale. È disgustoso. È un cane», le sue parole

