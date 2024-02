Anna Tatangelo, il nuovo cane (barboncino) scatena le polemiche: «Perché non l'hai adottato?»

di Dajana Mrruku

Anna Tatangelo ha condiviso con i suoi follower la prima foto della cagnolina Chupita, un barboncino molto piccolo che da qualche giorno è entrata nella vita della cantante e del figlio Andrea per rimanerci per sempre. Il nuovo ingresso in famiglia è stato pieno d'amore da parte del figlio della cantante, ma sui social in molti si sono scagliati contro Anna Tatangelo perché avrebbe preferito acquistare un cane piuttosto che adottarlo.

Anna Tatangelo, la polemica sulla cagnolina Chupita

La piccola Chupita è approdata sui social di Anna Tatangelo solo da qualche giorno e si è già resa protagonista di una polemica che ha travolto anche Giorgia Soleri con la sua Carlotta.

La cantante non ha risposto alle critiche, ma ha preferito evitare di postare contenuti sulla piccola cagnolina, almeno per adesso.

Ultimo aggiornamento: Martedì 13 Febbraio 2024, 16:19

