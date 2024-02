Chiara Ferragni e Fedez, crisi smentita via social: le foto che cancellano tutti i dubbi

di Alessia Di Fiore

Dopo settimane di dubbi e voci di una presunta crisi della coppia più amata del web, Chiara Ferragni e Fedez hanno ufficialmente smentito la cosa. Il rapper ha fatto ritorno dal suo viaggio di lavoro a Miami e sta trascorrendo più tempo possibile con la sua famiglia, proprio questa mattina, infatti, lui e la moglie Chiara hanno passato la mattinata a casa a divertirsi con i figli Leone e Vittoria.

Chiara Ferragni e Fedez, crisi matrimoniale smentita via social

Sui social l'influencer ha repostato un video del marito Fedez che la immortala mentre si diletta in spassosi balletti insieme ai suoi bambini, e non hanno potuto fare a meno di scherzare sulla mancata coordinazione di Chiara Ferragni, ormai risaputa da tutti i follower.

Pare dunque che tra i due le cose vadano a gonfie vele e che a casa Ferragnez trionfi la serenità.

L'imprenditrice ieri aveva pubblicato nelle sue Instagram stories la letterina di Leone per San Valentino. «A mamma e papà, buon San Valentino da Leo». Un messaggio fugace ma che potrebbe significare tante cose, come per esempio un messaggio di pace tra i due? Per ora solo silenzio e nessuna dichiarazione ufficiale.

