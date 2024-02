Chiara Ferragni in lacrime per Sanremo: «Piangerò per sempre per questo»

Chiara Ferragni ha seguito, comodamente da casa sua, la quarta serata del Festival di Sanremo, una delle più attese della settimana, ovvero, quella delle cover. L'influencer, che lo scorso anno è stata una delle co-conduttrici di Amadeus, in questo periodo si sta godendo lo spettacolo in modo decisamente più rilassato, anche se, ci sono altre questioni che le tangono impegnata la mente.

Comunque sia, Chiara ha voluto far sapere ai suoi fan che c'è stato un momento in particolare, durante la serata, in cui si è davvero commossa e non è proprio riuscita a trattenere le lacrime. Ecco cos'è successo.