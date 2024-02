Chiara Ferragni, sola senza Fedez, scrive ai fan: «A voi che mi sapete capire, grazie»

di Dajana Mrruku

Sono ormai lontani i giorni in cui Chiara Ferragni e Fedez si mostravano insieme nelle storie Instagram, facendo entrare i loro quasi 44milioni di follower nella loro casa e nella loro quotidianità. I due si sono bruscamente allontanati dopo lo scandalo del pandoro-gate e l'assenza di Chiara Ferragni e dei piccoli Leone e Vittoria al compleanno di nonno Franco (papà del rapper) ha accentuato ulteriormente le voci su una presunta crisi tra i due. Fedez è poi volato in America per lavoro e Ferragni si trova sola soletta a casa con i figli, mentre guarda Sanremo.

Il messaggio per i fan

Chiara Ferragni ha voluto mandare un messaggio ai suoi follower che, visto il momento di difficoltà e l'allontanamento dal marito Fedez, le hanno inviato il loro supporto. «A voi che mi sapete capire, grazie!», ha scritto Chiara sulle sue storie Instagram.

In molti si stanno chiedendo che cosa stia succedendo tra i Ferragnez, ma per adesso nessuno dei due ha commentato la vicenda, preferendo il silenzio e, alimentando i sospetti sulla loro separazione in casa.

