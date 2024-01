Belen difende Chiara Ferragni, la critica della fan: «Delusa da te, è indagata». E la showgirl risponde così

Belen si è schierata dalla parte di Chiara Ferragni nelle ultime ore, difendendola dai leoni da tastiera e chiedendo di lasciarla in pace. Una presa di posizione molto netta che nessuno si aspettava, soprattutto perché, come dice lei stessa, «non c'è mai stato un buon rapporto tra di noi, per colpa di terzi», ma questa sembrerebbe essere l'occasione ideale per riappacificarsi.

Il pandoro gate fa ancora discutere e indignare e i follower di Belen sembrano essere molto attenti a questa tematica, tanto da sentirsi delusi dalle ultime dichiarazioni della showgirl.