Anna Tatangelo compie 37 anni. I messaggi di auguri del figlio Andrea D'Alessio e del fidanzato Mattia Narducci: «Ti amo amore mio»

Anna Tatangelo compie 37 anni ed è più felice che mai. Dei festeggiamenti per il suo compleanno non si sa ancora nulla. La cantante ha condiviso una storia su Instagram ieri sera in cui raccontava di essere in procinto di prepararsi per la festa, ma non ha più aggiornato i fan. Intanto, questa mattina Anna ha condiviso i messaggi di auguri del figlio Andrea D'Alessio (13 anni), nato dall'amore con Gigi D'alessio, e del nuovo fidanzato Mattia Narducci (26 anni).

Andiamo a scoprire cosa hanno scritto i due «uomini della sua vita».