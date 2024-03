Anna Tatangelo, il figlio Andrea D’Alessio compie 14 anni: la dedica di mamma e del fidanzato Mattia Narducci

di Dajana Mrruku

Oggi è un giorno molto speciale per Anna Tatangelo perché il figlio Andrea D'Alessio compie 14 anni. Mamma e figlio hanno da sempre avuto un legame molto forte che li ha tenuti uniti durante le difficoltà e nei momenti più critici, come la separazione tra Anna e Gigi D'Alessio. Nessun figlio vorrebbe mai che i genitori si separassero, però quando l'amore finisce è giusto che ognuno prenda la propria strada per garantire ai figli un clima sereno e pieno di affetto. Anna e Gigi hanno ritrovato l'amore tra le braccia di Mattia Narducci, modello di 26 anni, e Denise Esposito, di 31 anni.

Oggi però è la giornata dedicata ad Andrea e ai suoi 14 anni appena compiuti. Per l'occasione, sia mamma Anna che il fidanzato Mattia hanno condiviso dediche e foto insieme al ragazzo.

La dedica di mamma Anna

Anna Tatangelo ha condiviso un video molto dolce a mezzanotte con il figlio Andrea D'Alessio dove gli augurava un felice compleanno: «Buon compleanno amore mio! Sei grande ormai, sei un ometto!»

Anche Mattia Narducci, il fidanzato di Anna, ha voluto fare gli auguri di buon compleanno al figlio della sua amata con un dolce messaggio: «Auguri campione», rompendo il silenzio una volta per tutte sulle possibili voci di crisi che da giorni aleggiavano intorno alla coppia.

