Andrea Giambruno, ecco come vive dopo lo scandalo: «Cammina radente al muro, così riservato da non essere più lui»

di Marta Goggi

Andrea Giambruno era di recente stato travolto dallo scandalo dei fuori onda trasmessi da Striscia la Notizia. La bufera aveva portato anche la fine della relazione con Giorgia Meloni che aveva annunciato l'allontamento dal compagno sui social. Giambruno è anche stato estromesso dalla conduzione di Diario del Giorno. Le cose potrebbero però prendere una piega diversa e da settembre 2024 Giambruno potrebbe fare il suo ritorno in prima linea in televisione.

Andrea Giambruno

L'ex conduttore non starebbe affatto passando un periodo facile, come riportato da Il Foglio: «Cammina radente al muro. Buongiorno e buonasera. Ha perso la consueta allegria guascona. Lo incontriamo al bar o in mensa. Così riservato da non essere più lui», questo quello che dicono i suoi colleghi. Il nuovo ruolo di Giambruno è sempre associato al Diario del giorno, ma questa volta opera dietro le quinte. Ma qualcosa potrebbe cambiare a settembre 2024, quando forse il conduttore potrebbe tornare sullo schermo.

Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Dicembre 2023, 16:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA