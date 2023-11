Andrea Giambruno cambia casa dopo la separazione da Giorgia Meloni: ecco dove andrà a vivere. Su Chi le foto del trasloco

di Redazione web

Dopo la separazione, Andrea Giambruno, lontano dai riflettori e ormai ex compagno del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, continua la sua vita da papà single insieme alla figlia Ginevra, 7 anni. A quasi un mese dall’annuncio social del premier, Giambruno trasloca non lontano dalla casa del presidente del consiglio. A rivelarlo è il settimanale Chi, che pubblica in esclusiva le foto del giornalista durante il trasloco da casa Meloni ad una nuova abitazione.

Dove vivrà Andrea Giambruno

Il giornalista lascia così la casa al Torrino, Roma, che condivideva con il premier per trasferirsi, secondo Chi, in un appartamento più piccolo, ma senza lasciare il quartiere per garantire la sua presenza alla piccola Ginevra. «L’ex compagno di Giorgia Meloni si è trasferito non lontano dall’abitazione di famiglia», si legge su Chi, che spiega: «Il giornalista di Mediaset ha scelto di risiedere il più vicino possibile alla piccola Ginevra, cui è legatissimo».

L'annuncio della separazione di Giorgia Meloni



Lo scorso 20 ottobre, Meloni annunciava, così, la fine della loro storia: «Lo ringrazio per gli anni splendidi che abbiamo trascorso insieme, per le difficoltà che abbiamo attraversato, e per avermi regalato la cosa più importante della mia vita, che è nostra figlia Ginevra. Le nostre strade si sono divise da tempo, ed è arrivato il momento di prenderne atto», aveva scritto sui social network. «Difenderò quello che siamo stati, difenderò la nostra amicizia, e difenderò, a ogni costo, una bambina di sette anni che ama la madre e ama il padre, come io non ho potuto amare il mio.

