«Meloni e Giambruno non si sarebbero mai lasciati», la nuova indiscrezione di Corona

di Marta Goggi

«Giorgia Meloni e Andrea Giambruno non si sarebbero mai lasciati». Fabrizio Corona oggi ha lanciato questa indiscrezione attraverso i suoi canali social e sul sito 'Dillinger News', sito di cui Corona stesso è fondatore. Dopo i fuorionda di Andrea Giambruno e la risposta di Giorgia Meloni sui social, tutti erano convinti che tra i due fosse finita sul serio, ma a quanto pare c'è chi non la pensa così.

L'indiscrezione

Sulla pagina Instagram di 'Dillinger News' è apparsa la foto della premier con l'ex compagno con la scritta: «Meloni e Giambruno non si sono mai lasciati», nella didascalia c'è un testo che spiega l'indiscrezione: «Nella giornata di mercoledì, Fabrizio Corona si è recato a Roma e ha incontrato fonti vicine agli ambienti che muovono la politica e che hanno assicurato che la storia tra il Presidente del Consiglio e l’ex ciuffo giornalista Giambruno non è mai finita. Ovviamente il Presidente del Consiglio ha una vita complicata, manca spesso da casa, dorme spesso a Palazzo Chigi, ma quando rientra nella sua dimora romana, trova i suoi cari, sua madre e soprattutto Giambruno, che non se ne è mai andato via di casa e che oltre a fare l’autore gestisce insieme alla tata la sua bambina».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Novembre 2023, 16:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA