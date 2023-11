Giorgia Meloni, vita da mamma single tra un impegno e l'altro: spritz con un'amica in jeans e scarpe da ginnastica

L'abbiamo vista dal parucchiere e ora ritargliarsi il tempo per un aperitivo con un'amica prima di tornare a casa dalla sua Ginevra. Difficile ritagliarsi degli spazi per sé quando sei il presidente del Consiglio ma Giorgia Meloni ci prova. La vita da mamma single non è semplice. È una cosa nuova dopo l'inevitabile separazione con il suo compagno, il giornalista Andrea Giambruno. Ma da donna forte quale è ha deciso di andare avanti per la sua strada e di vivere la vita.