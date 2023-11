Andrea Giambruno, la nuova casa vicino a Giorgia Meloni al Torrino: le foto del trasloco

di Luca Uccello

Andrea Giambruno ha traslocato, ha cambiato casa. Ha fatto i bagagli e si è trasferito dalla casa di famiglia, un appartamentino sempre nel quartiere Torrino. Negli scatti pubblicati in esclusiva dal settimanale Chi, il giornalista Mediaset, ex compagno della Premier Giorgia Meloni, esce di casa la mattina presto "per buttare alcuni cartoni della pizza nella spazzatura, recarsi verso la macchina parcheggiata davanti alla villetta, prendere dall’auto alcuni effetti personali, comprese le scarpe da ginnastica e un sacchetto di Fendi, e rientrare in casa".

La nuova casa

Una nuova vita per Giambruno costretto a trovarsi un nuovo tetto dove andare a vivere e condividere con la sua piccola Ginevra i momenti in cui passeranno insieme, lontani da mamma Giorgia.Un trasloco fatto poco per volta per non sconvolgere ancor di più la sensibilità della sua Gigì.

Nel frattempo, come ricorda il settimanale diretto da Alfonso Signorini, Andrea è tornato a lavorare a Retequattro e si occupa di sua figlia, soprattutto quando Giorgia è in viaggio per il mondo. Ma le foto mostrano un uomo stanco e "non felicissimo di rincasare in questo pied-à-terre, che nulla ha a che fare con la casa nella quale si stava preparando a vivere con la sua famiglia...".

