Alice Campello come sta, uscita dalla terapia intensiva. Alvaro Morata: «I giorni peggiori della mia vita»

Alice Campello è uscita dalla terapia intensiva dove ha passato i giorni successivi al parto: la notizia è stata diffusa dal marito, Alvaro Morata, che insieme alla gioia per la nascita della figlia Bella si è trovato a fronteggiare l'apprensione per le condizioni di salute dell'influencer veneta. «I giorni peggiori della mia vita», li ha definiti il calcaitore, che ha annunciato a tutti quanti si stessero chiedendo in queste ore "come sta Alice Campello" che la moglie è fuori pericolo.

A metà mattinata Alvaro Morale ha pubblicato su Instagram un post con la foto della moglie e gli aggiornamenti sulle sue condizioni di salute: «È già uscita dalla terapia intensiva ed è in camera, si sta riprendendo con Bella. Sto ancora assimilando tutto quello che è successo. Grazie Alice per avermi dato ancora una volta una lezione. Sei senza dubbio una combattente e un esempio per me. Sono stati senza dubbio i giorni peggiori della mia vita, ma sono fortunato ad averti. Sei la cosa migliore che mi sia mai capitata e la mia vita senza di te non avrebbe senso». Il papà quater ora può dedicarsi senza paure all'ultima arrivata in casa, ma non si dimentica di ringraziare «tutte le persone che ci sono state vicine, e ancora una volta grazie a tutte le persone della C.U.N. per la loro delicatezza e cura. Grazie dottoressa Muñoz e a tutte le persone che lavorano in questo ospedale. Bisogna godersi ogni momento. Grazie a tutti».

Bella è la quarta figlia di Alice Campello e Alvaro Morata, la prima femmina dopo tre maschi: Leonardo, Edoardo e Alessandro. Una gioia per la famiglia e per tutti i suoi amici, che in queste ore stanno facendo al calciatore e all'influencer i loro auguri. Tra le storie Instagram pubblicate sul profilo di Alice, spunta lo screenshot di una videochiamata con l'amica di sempre Chiara Biasi, e tra i commenti alle prime foto sono tantissimi gli auguri vip. Da Chiara Ferragni, che scrive: «Bellissima, tesoro riprenditi presto!», a Paulo Dybala che commenta con «vi vogliamo tanto bene». Tra i calciatori, cuori da Marco Verratti, Achraf Hakimi, Sergio Reguilón, Vincenzo Iaquinta. Non mancano poi gli auguri di Gianluca Vacchi, Pio e Amedeo e tantissimi altri che non possono che sperare nel meglio per mamma e figlia.

Bella è nata il 9 gennaio, e il giorno dopo il papà Alvaro Morata, attraverso il suo profilo Instagram e quello della moglie, ha pubblicato le sue prime foto insieme all'informazione choc: Alice Campello è in terapia intensiva dopo il parto. «Ieri é nata Bella ed é proprio come la sognavamo. La mamma purtroppo dopo il parto che é andato benissimo, ha avuto delle complicazioni che ci hanno fatto spaventare molto. Alice é forte e un po’ alla volta si sta recuperando. Ora si trova nella terapia intensiva di Clinica Navarra e si stanno prendono cura di lei dei medici meravigliosi», si legge nel post pubblicato su Instagram. «Non smetteremo mai di ringraziarli per l’affetto che ci hanno dato in ogni momento, per la loro professionalità, per non averci mai fatto sentire soli, posso solo stimarli immensamente - continua Morata - Vi abbracciamo forte e vi ringraziamo per tutti i messaggi e per le bellissime parole che ci avete scritto preoccupati. Vi terremo aggiornati».

