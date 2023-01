Alice Campello in terapia intensiva dopo il parto, l'annuncio choc di Morata: «Ha avuto complicazioni». Le sue condizioni

Alice Campello in terapia intensiva dopo il parto. Tramite i social, il calciatore Alvaro Morata, marito dell'influencer veneziana, ha aggiornato sulle sue condizioni: «Ieri é nata Bella ed é proprio come la sognavamo. La mamma purtroppo dopo il parto che é andato benissimo, ha avuto delle complicazioni che ci hanno fatto spaventare molto. Alice é forte e un po’ alla volta si sta recuperando. Ora si trova nella terapia intensiva di Clinica Navarra e si stanno prendono cura di lei dei medici meravigliosi», si legge nel post pubblicato su Instagram.

Spare, il principe Harry svela il retroscena sulla prima volta con Meghan: «Sesso pochi giorni dopo esserci conosciuti»

Nina Zilli incinta, la notizia svelata (per errore) da Fabrizio Biggio durante Viva Rai2: «Lei e Danti aspettano un terzo...»

Alice Campello come sta

«Non smetteremo mai di ringraziarli per l’affetto che ci hanno dato in ogni momento, per la loro professionalità, per non averci mai fatto sentire soli, posso solo stimarli immensamente - continua Morata - Vi abbracciamo forte e vi ringraziamo per tutti i messaggi e per le bellissime parole che ci avete scritto preoccupati. Vi terremo aggiornati». Alice Campello ha dato alla luce Bella, la quarta figlia della coppia. È la prima femminuccia, dopo Leonardo, Edoardo e Alessandro. Un sogno realizzato, per lei che aveva raccontato di sperare che questa volta il fiocco fosse rosa: «Mi piacerebbe avere altri due figli – aveva detto la modella - Quando sarà il momento, vorrei una femminuccia e sono sicura che arriverà».

Ultimo aggiornamento: Martedì 10 Gennaio 2023, 19:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA