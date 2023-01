Nina Zilli incinta, la notizia svelata (per errore) da Fabrizio Biggio durante Viva Rai2: «Lei e Danti aspettano un terzo...»

Non solo il numero di Alessia Marcuzzi mostrato a tutta Italia. Fiorello e Fabrizio Biggio ne hanno combinata un'altra, durante la diretta del programma Viva Rai2. Il comico ex del duo "I soliti ignoti", si è lasciato sfuggire una notizia in anteprima, che probabilmente per il momento doveva restare privata. Nina Zilli è incinta.

Nina Zilli, la gaffe a Viva Rai2

La cantante, che firma per loro una delle sigle del programma, fa coppia da tempo con il collega Danti. E i due starebbero aspettando il primo figlio. Nina Zilli, sempre molto attiva sui social, non ha smentito la notizia, particolare che fa presupporre che sia vero e che si sia trattata di una vera e propria gaffe.

Voluta? Chissà. Fatto sta che, dopo l'annuncio su Mara Venier malata di Covid e il numero di Alessia Marcuzzi mostrato in tv, le "papere" cominciano a diventare tante. «Tra Nina Zilli e Danti c'è del tenero, anche altro. C'è del terzo», ha detto Biggio. «Non parlare, non dire cose che non sai», la replica immediata di Fiorello.

Ultimo aggiornamento: Martedì 10 Gennaio 2023, 16:20

