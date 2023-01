Alice Campello, parto a momenti: «Oggi conoscerò Bella». L'emozione di Alvaro Morata: dopo tre maschietti ecco la femminuccia

di Redazione web

Alice Campello e Alvaro Morata diventeranno oggi genitori per la quarta volta, dopo tre maschietti arriverà in casa Campello-Morata una femminuccia, e il suo nome è già stato svelato sulle piattaforme social: si chiamerà Bella.

Nonostante la stanchezza fisica, Alice appare serena e felice in volto: la moglie del calciatore ha annunciato ai follower che oggi, 9 gennaio, sarà il grande giorno e potrà finalmente stringere tra la sue braccia la piccola Bella per la prima volta.

A poche ore dal parto

Ieri sera Alice Campello ha condiviso una Instagram stories in cui ha aggiornato i fan sulle sue condizioni fisiche a poche ore dal parto: «Io e Bella stiamo bene, grazie per tutti i messaggi. Domani finalmente la conoscerò. Ma sono molto stanca come potete vedere dai miei occhi».

È stata un gravidanza serena quella di Alice Campello che alcuni giorni fa aveva aggiornato i fan svelando la data esatta in cui il parto sarebbe stato previsto. Tanto è bastato per ricevere messaggi da parte dei follower che, preoccupati hanno chiesto all'influencer mestrina come stesse.

Alice e l'attaccante dell'Atlético Madrid Alvaro, hanno già tre bambini, i gemellini Leonardo e Alessandro di 4 anni e il piccolo Edoardo di 2. La bella famiglia allargata conoscerà presto il quarto bebè, e i bambini soprattutto non vedono l'ora di poter abbracciare la prima bimba di casa Morata: «I fratellini baciano la mia pancia cinquanta volte al giorno», ha confessato Alice Campello qualche giorno fa.

