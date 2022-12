Alfonso Signorini in montagna, le sue foto scatenano l'odio degli haters: cosa è successo?

Dopo tanto lavoro alla guida del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini si è concesso un po' di relax prima di tornare in diretta. Il direttore del settimanale di gossip, Chi, è fuggito tra le montagne innevate di Cortina d'Ampezzo, ma le sue foto su Instagram hanno scatenato gli haters.

A giudicare dai tanti commenti apparsi sotto l'ultimo post di Alfonso Signorini, il conduttore del reality show più amato d'Italia è sempre meno supportato e sopportato. Nell'ultima foto caricata sul suo profilo, Alfonso Signorini appare sorridente tra le piste da sci, ma una frangia sempre più consistente di pubblico lo ha contestato. I commenti carichi di odio nei suoi confronti sono tantissimi e smebra proprio che il conduttore non abbia trovato la chiave giusta per conquistarsi il favore del pubblico, soprattutto a causa della sua ultima edizione del Grande Fratello Vip mai problematica come quest'anno. Tra squalifiche da record, comportamenti imperdonabili, scelte discutibili e un cast che non sembra proprio riuscire a convincere il pubblico, Signorini sta perdendo consensi.

I commenti

Sul noto social network, Signorini è solito caricare foto della sua vita privata e, anche nella sua fuga in montagna, ha voluto regalare una cartolina ai suoi tanti fan. I commenti di apprezzamento sono molti, ma c'è anche chi denota un po' di risentimento nei suoi confronti: «Rilassati, tanto il prossimo anno il Gf te lo sogni, ti cacciano» ha commentato senza mezzi termini un utente. «Con il chachet del Gf si diverte» è il commento di un altro hater. Poi, però c'è anche chi non bada al sottile e attacca i comportamenti di Alfonso Signorini con un carico d'odio, sempre più presente sui social: «Manovri tutto a tuo piacimento, tutto finto e patetico». Così il suo tentativo di staccare la spina dall'impegno lavorativo che lo terrà impegnato fino a marzo 2023, si è trasformato nella possibilità da parte dei suoi hater di attaccarlo con critiche davvero pesanti.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 14 Dicembre 2022, 19:56

