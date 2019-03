Alessia Marcuzzi, fuga a Londra col marito per dopo la scandalo Fogli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Come nella scorsa edizione per il canna gate anche quest’anno all’non sono mancate le polemiche. La trasmissione infatti è stata travolta dalla critiche a seguito dell’intervento video di Fabrizio Corona con l’avviso di tradimento da parte della moglie a Riccardo Fogli, con un grosso seguito di tam tam mediatico soprattutto sui social. Nell’occhio del ciclone anche la conduttrice, che ha deciso di rilassarsi un po’ con un viaggio a Londra assieme al marito.La conduttrice è stata fotografata da “Chi” in compagnia di Paolo Calabresi Marconi, mentre è impegnata in una sessione di shopping. Gli scatti rubati non la vedono sorridente, probabilmente anche per i numerosi attacchi che ha subito su Instagram dopo il suo non intervento immediato nella puntata dell’ormai famosi video dell’ex re dei paparazzi.Le scuse in diretta a fogli durante l’ultima diretta però non sembrano essere bastate, dato che i suoi follower hanno continuato a criticarla sui social