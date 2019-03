Isola dei Famosi 2019, Alessia Marcuzzi nella bufera per il caso Riccardo Fogli: «Ritirati che è meglio»

Ultimo aggiornamento: 19:33

Il video di, l’abbandono da parte dei concorrenti e l’allontanamento degli autori: anche quest’anno all’tira una brutta aria, come se il canna gate della scorsa edizione non fosse bastato, e a farne le spese soprattutto sul social è la conduttrice del programma Mediaset,Il reality non dava i risultati sperati in termine di audience e per cercare di aumentare il numero di spettatori è stato convocato Fabrizio Corona che in un video ha pensato bene di comunicare in diretta a Riccardo Fogli del tradimento della moglie. Si è scatenato il putiferio e in molti hanno preso posizione sulla situazione, criticando l’accaduto.Sul social di Alessia invece i follower sono scatenati per via del silenzio della conduttrice sui fatti, che dal canto suo si limita a postare ricordi della sua giovinezza. Le critiche non mancano e vanno da un “La Produzione, gli autori, ma soprattutto la Marcuzzi – ha scritto un fan - che è quella che ci mette la faccia, si devono vergognare, FANNO SCHIFO, per una manciata di punti di audience calpesterebbero in diretta anche la loro madre”, a un più diretto: “È ora di cambiare conduttrice, due edizioni di pessimo gusto con te che fai sempre finta di cadere dalle nuvole quando invece sei informata come tutti prima di andare in onda. Questo silenzio a cosa è dovuto?”.La soluzione finale per un altro utente sarebbe la chiusura del programma: “Vista la mancanza di umanità da parte della redazione e da come Alessia ha presentato la cosa, farli tornare tutti e chiudere il programma sarebbe la cosa migliore...rispetto! Solo rispetto!”.