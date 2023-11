Alessandro Basciano e Benjy Costantino, l'ipotesi del complotto del manager: «Metterò un punto definitivo»

di Cristina Siciliano

Tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni ormai è scontro totale e nessun colpo viene risparmiato. L'ex gieffino ha condiviso nelle sue Instagram stories, nei giorni scorsi, uno screenshot della lettera scritta dal suo avvocato a quello della sua ex fidanzata. Tuttavia, nelle ultime ore è spuntato un nuovo retroscena nella rottura tra i due. Benjy Costantino, manager di Alessandro Basciano, sembrerebbe essere coinvolto in questa storia in maniera molto più prepotente. A quanto pare, stando alle ultime indiscrezioni, Benjy avrebbe architettato tutto alle spalle di Basciano solo per visibilità. A tale proposito, Alessandro Basciano ha espresso la sua opinione in merito a tale situazione attraverso le sue Instagram stories.

Le parole di Alessandro Basciano

«In merito a quanto mi è stato riportato durante la diretta di Benjy ci tengo a precisare che mi dissocio da tutti gli argomenti trattati al di fuori di quello che è riconducibile al torto che mi è stato fatto da parte sua per l'amicizia che ci legava - ha sottolineato Alessandro Basciano nelle sue Instagram stories -.

L'ex gieffino: «Voglio fare l'ultima considerazione. Tutti possiamo sbagliare e commettere errori nella vita. Esiste il perdono se vi è amore. Il tempo è l'unica cura. In questo periodo mi sono circondato di persone per bene che mi hanno fatto ricredere nella fede. A loro devo tutto».

Ultimo aggiornamento: Sabato 18 Novembre 2023, 11:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA