Flavio Briatore: «Con Alessandra Todde non vado più in Sardegna». La governatrice: «Problema suo, noi campiamo lo stesso»

di Dajana Mrruku

La vittoria di Alessandra Todde alle elezioni regionali in Sardegna è stata una sorpresa. La battaglia all'ultimo voto contro il sindaco uscente di cagliari, Paolo Truzzu, è stata vinta dall'ex deputata ed ex vicepresidente del Movimento 5 Stelle che ha risposto a numerose domande durante la conferenza stampa nel giorno dopo lo spoglio. «Sono orgogliosa - ha detto Todde - di essere la prima presidente della Sardegna, dopo 75 anni siamo riusciti a rompere un altro tetto di cristallo».

Tra le varie domande, anche una sull'imprenditore Flavio Briatore che prima del risultato delle Regionali aveva detto: «Se vince Todde non vado più in Sardegna».

Alessandra Todde contro Briatore

La nuova governatrice della Sardegna non si fa intimorire da nessuno, neanche da Flavio Briatore. All'imprenditore che aveva detto che non avrebbe più messo piede sull'isola in caso di vittoria del Movimento 5 Stelle, Todde ha replicato: «Problema suo, noi sicuramente riusciremo a campare anche senza».

Ultimo aggiornamento: Martedì 27 Febbraio 2024, 14:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA