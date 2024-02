Flavio Briatore a Cortina nel suo ristorante “El Camineto”: le foto con lo staff e il figlio Nathan Falco. Social scatenati

di Redazione web

A Cortina d'Ampezzo è arrivato Flavio Briatore è arrivato al ristorante El Camineto di Cortina d’Ampezzo, che gestisce da quest’inverno. La visita è dei giorni scorsi, ma il tamtam mediatico dei canali social si è attivato ieri, anche per le fotografie che lo stesso Briatore ha postato sul proprio profilo Instagram.

Briatore e la foto con tutto lo staff

Flavio Briatore ha postato la foto con lui al centro e tutto lo staff intorno davanti al locale e con lo sfondo le splendide Dolomiti.

Il commento di Elisabetta Gregoraci

Elisabetta ha comunque commentato favorevolmente le foto del figlio e dell'ex compagno. Tra la conduttrice e l'imprenditore c'è un ottimo rapporto, infatti hanno trascorso il Natale e i primi giorni del 2024 insieme in Kenya proprio come se i due non si fossero mai lasciati.

