Alena Seredova: «Ilaria D'Amico e il tradimento di Buffon? Ho evitato di fare danni pensando alle conseguenze»

Alena Seredova ha ritrovato la serenità accanto al nuovo compagno e marito, Alessandro Nasi. Il matrimonio celebrato a settembre è stata l'incoronazione del loro amore, dopo la nascita della loro prima figlia, Vivienne Charlotte, nel 2020. Riprendere in mano la propria vita dopo la rottura e il divorzio da Gigi Buffon non è stato per nulla facile per Alena Seredova. Non solo la separazione, ma anche il tradimento pubblico di cui tutti erano a conoscenza, ma hanno preferito tenerla all'oscuro fino alla fine.

Tuttavia, Alena ha voluto dare una seconda possibilità all'amore, con Alessandro e si è rimessa in gioco per ricreare la famiglia che tanto voleva. In una recente intervista, la modella ceca è tonrata a parlare di Ilaria D'Amico, la giornalista con la quale Gigi Buffon la tradì. Ilaria e Gigi stanno ancora insieme e sognano i fiori d'arancio.

Andiamo a leggere cosa ha detto Alena Seredova sul di lei.

Ilaria D'Amico: «La Rai non era il posto giusto per me. Presto il matrimonio con Buffon, ma dipende dalla Nazionale»

Alena Seredova, il tradimento di Gigi Buffon con Ilaria D'Amico: «Andavo allo stadio e lo sapevano tutti»

Alena Seredova, le parole su Ilaria D'Amico Alena Seredova ha raccontatoil rapporto con Ilaria D'Amico, la compagna dell'ex marito Buffon. Il portiere della Juve e la showgirl ceca hanno avuto due bambini durante la loro storia d'amore, Luis Thomas (16 anni) e David Lee (14 anni) e i due stanno cercando di farli crescere in un clima sereno e accogliente, in entrambe le famiglie. «Io sono tanto istintiva nelle cavolate, quanto riflessiva nelle cose importanti. Quello che mi ha aiutata a mandare avanti le cose è stato pensare alle conseguenze.

