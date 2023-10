Ilaria D'Amico: «La Rai non era il posto giusto per me. Presto il matrimonio con Buffon, ma dipende dalla Nazionale» «Su questa storia del matrimonio io e Gigi ridiamo tantissimo, perché sarà anche un momento romantico, ma di certo non il più importante della nostra vita»







di Luca Uccello Ilaria D'Amico ha ritrovato il sorriso e la sua serenità. L'ha ritrovata dopo qualche delusione. Ora però, racconta alla Gazzetta dello Sport, «ho il grandissimo privilegio di poter scegliere che cosa fare,quindi lavoro solo in contesti che mi somigliano. Ho vari progetti in ballo, alcuni non hanno a che fare con la tv e il giornalismo. Ci sono un paio di cose che mi divertono davvero». Passo indietro. L'esperienza in Rai? «Non è un posto adatto a me». Punto e a capo. Alena Seredova, il tradimento di Gigi Buffon con Ilaria D'Amico: «Andavo allo stadio e lo sapevano tutti» Francesca Ferragni ha sposato Riccardo Nicoletti, abito da sogno (di pizzo avorio) con Chiara e Valentina damigelle La famiglia con Gigi Buffon Ora si gode la famiglia. E soprattutto il suo Gigi anche se confessa di vederlo meno di prima. Prima quando giocava per il Parma. Il matrimonio Decisa una data per le nozze? «Mamma mia, sembriamo Renzo e Lucia... Dipende dalla Nazionale, se si sbriga a qualificarsi io rinuncio volentieri a giugno! Su questa storia del matrimonio io e Gigi ridiamo tantissimo, perché sarà anche un momento romantico, ma di certo non il più importante della nostra vita... Comunque vada sarà una festa nostra, con le persone che amiamo. Niente di più». Ultimo aggiornamento: Domenica 22 Ottobre 2023, 10:12

