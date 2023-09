Al Bano e Romina Power, la figlia Romina Carrisi è incinta: pronti a diventare (di nuovo) nonni

di Redazione web

La figlia di Al Bano e Romina Power, Romina Carrisi è incinta. Ad "annunciare" la gravidanza della 36enne ci pensano alcune foto molto sospette in cui accarezza dolcemente la pancia. Romina Carrisi è molto riservata sulla sua vita privata e, per questo motivo, non ha ancora confermato né smentito la notizia. La sua storia d'amore con Stefano Rastelli, regista Rai di 53 anni, va a gonfie vele da oltre un anno e mezzo, ma le foto della coppia sono molto rare.

Andiamo a scoprire qualcosa in più della loro storia d'amore.

La storia d'amore tra Romina Carrisi e Stefano Rastelli è nata oltre un anno e mezzo fa, negli studi Rai dove lui era il regista di "Oggi è un altro giorno", programma in cui Romina è stata una degli ospiti fissi. Da allora non si sono più lasciati e sui social sono soliti scambiarsi spesso alcuni commenti dolci, ma le foto insieme sono ancora molto rare.

La differenza d'età tra i due, lei ha 36 anni e lui 53, non è mai stato un problema.

La gravidanza verrà confermata dalla showgirl oppure rimarrà solo la conferma del settimanale Diva e Donna?

