Isola, questa sera due nuovi naufraghi. Banijay Italia risponde a Benigno: «Dichiarazioni offensive e lesive»

di Ida Di Grazia

Il caos Francesco Benigno che ha sconvolto gli equilibri all'Isola dei Famosi sarà al centro della quarta puntata in onda questa sera su canale 5. Vladimir Luxuria accogli8erà due nuovi naufraghi e spiegherà al pubblico le motivazioni di un'espulsione arrivata all'improvviso e seguita da un video scandalo dell'attore. Anche la produzione del programma, Banijai Italia ha deciso di rispondere alle pesanti accuse attraverso una nota stampa che non lascia adito a frantendimenti.

La replica di Banijay Italia

Banijay Italia ribadisce che l’esclusione di Francesco Benigno da “L’Isola dei Famosi” è avvenuta a seguito di comportamenti non consoni e vietati dal regolamento del programma, regole da lui stesso accettate e sottoscritte.

«Le dichiarazioni diffuse da Benigno attraverso i propri canali social nella giornata di ieri - si legge in una nota stampa - sono da considerarsi offensive e lesive, oltre che prive di ogni fondamento.

Nuovi ingressi e nomination

Dopo l'infortunio di Miss Italia e l'espulsioni di Benigno all'Isola arrivano i rinforzi. Questa sera due nuovi concorrenti sbarcheranno sulle spiagge di Cayo Cochinos e, per potersi aggiungere al gruppo dei naufraghi, dovranno affrontare una missione segreta.

Nel corso della puntata spazio alla cerimonia della Salvacion: chi si salverà tra Artur Dainese, Daniele Radini Tedeschi, Joe Bastianich, e Peppe Di Napoli? I due naufraghi meno votati si sfideranno in un duello che determinerà chi rimarrà in nomination anche per la prossima puntata.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 18 Aprile 2024, 15:08

