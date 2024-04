Isola dei Famosi, anticipazioni: Francesco Benigno sotto accusa. Nuovi ritiri in vista?

di Ida Di Grazia

La quarta puntata dell'Isola dei Famosi, in onda questa sera su canale 5, ha tutti gli ingredienti giusti per rivelarsi particolamente interessante. Vladimir Luxuria affronterà in primis la squalifica di Francesco Benigno arrivata a sorpresa ieri pomeriggio e commenterà insieme a suoi opinionisti, Sonia Bruganelli e Dario Maltese, il video di accuse che l'attore ha rivolto alla produzione. Ma per il reality ci sono diverse gatte da pelare tra covid, infortuni, litigi e possibili ritiri.

ANTICIPAZIONI

La puntata dell'Isola dei Famosi in onda questa sera non sarà in diretta ma è stata registrata nel pomeriggio, questo perchè il giovedì in Spagna va in onda il programma gemello "Survivor" e alcune location, come la Palapa, sono in comune.

Dopo l'espulsione di Benigno, il televoto è stato subito annullato e poi ripristinato con solo gli altri naufraghi in nomination: Artur Dainese, Daniele Radini Tedeschi, Joe Bastianich e Peppe Di Napoli. Ci sono però alcuni nodi ancora da dipanare come ad esempio: come sta Marina Suma?

L'attrice si è fatta male lunedì scorso durante una prova e c'è chi parla addirittura di un possibile ritiro. Poi ci sono i due malati di Covid: Edoardo Franco e Ares Senol si sono negativizzati?

Ultimo aggiornamento: Giovedì 18 Aprile 2024, 08:08

