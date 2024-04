Isola, Edoardo Franco salta la puntata: «Ho il Covid». Social preoccupati: «Ti prego non abbandonare». Ecco come sta

di Ida Di Grazia

La terza puntata dell'Isola dei Famosi si apre con un annuncio ufficiale di Vladimir Luxuria: «Aras ed Edoardo Franco per questioni mediche hanno dovuto abbandonare la Playa». I due naufraghi dunque non saranno presenti durante la diretta di lunedì 15 aprile.

Per quanto riguarda l'attore di Terra Amara, assente già in precedenza, si tratta di una mancata negativizzazione dal Covid, svelato invece il mistero sull'ex vincitore di Masterchef che è anche uno dei concorrenti più amati di questa edizione.

Problemi di salute

Durante la diretta è stato svelato il mistero sulle «questioni mediche» che hanno colpito Edoardo Franco che non ha parecipato alla terza puntata dell'Isola dei Famosi di lunedì 15 aprile, ma Vladimi Luxuria ha precisato: «Ê tutto sotto controllo, dopo ci collegheremo con loro».

Confermata l'ipotesi che avevamo dato inizialmente, ovvero che anche Edoardo è risultato positivo al Covid - 19, il concorrente in collegamento dall'hote ha detto: «Sono risultato positivo al Covid venerdì mattina, non ho sintomi spero di tornare lì al più presto. Non vedo l'ora di tornare a vivermi questa esperienza».

Ancora positivo Aras Senol: «Ho solo un po' di mal di testa ma anche io voglio tornare sull'Isola». Greta Zuccarello, invece, è rientrata in gioco dopo il tampone negativo

Fan preoccupati

Sui social in tantissimi hanno chiesto nel corso della puntata di saperne di più, molti sono i messaggi di incoraggiamento: «Ti prego Edoardo non abbandonare per carità». Tutti sperano in un rientro del beniamino del reality targato Mediaset. Pericolo scampato.

