Isola, Luce Caponegro prima eliminata: «Mi servivano i soldi. Troverò un altro modo»

Luce Caponegro è la prima eliminata di questa edizione dell'Isola dei Famosi. Nella puntata di lunedì 15 aprile l'ex pornostar era in nomination Khady Gueye, Peppe Di Napoli e Samuel Peron. Il suo appello finale fatto come di consueto prima di conoscere l'esito del televoto ha colpito tutti.

Mentre gli altri concorrenti sono rimasti sul vago Luce ha ammesso di voler rimanere in gioco per i soldi e per conquistare la tanto amata libertà.

Luce eliminata

Prima dello stop al televoto Vladimir Luxuria ha chiesto ai nominati di fare un appello ai telespettatori per restare anche sull'Isola dei Famosi. Quello di Luce Caponegro ha conquistato tutti per la schiettezza e la purezza delle sue parole: «Salvatemi perché ho bisogno di stare qui, ho bisogno dei soldi che guadagnerei se restassi per lungo tempo qui che mi aiuterebbero a riconquistare la mia libertà».

Purtroppo il pubblico l'ha eliminata definitivamente e stando a quanto annunciato dalla conduttrice: «Si torna in Italia, non ci sono seconde opportunità».

