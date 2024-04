Isola, scintille tra Maité Yanes e Francesco Benigno per il fuoco: «Che ci sei venuto a fare? Vuoi solo litigare»

di Cristina Siciliano

Si scalda la temperatura dell'Isola dei Famosi. L'accensione del fuoco ha scatenato una lite piuttosto vivace tra Maité Yanes e la new entry Francesco Benigno. A poco meno di una settimana dall'avvio della nuova edizione del reality condotto da Vladimir Luxuria i nervi sono già a fior di pelle.

Complici, la noia, la fame, la natura e la convivenza, i naufraghi iniziano a lasciarsi andare alle prime intemperanze, e basta poco per scatenare un putiferio.

La lite per il fuovo

Francesco Benigno ha cercato di accendere il fuoco ma il suo atteggiamento ha indispettito Maitè Yanes. «Cade dal pero Francesco, decide di iniziare a soffiare fortissimo - ha sottolineato la naufraga - ha bruciato le mani a tutti.

Di conseguenza, Francesco le ha fatto notare di non essere un'esperta. «Ma certo che non sono un'esperta - ribatte Maitè - però sono anche quella che si fa un cu*o così . Sono sempre qui e me lo faccio tutti i santi giorni. Quindi non mi va. Sei venuto a fare qui cosa?».

Dalla parte della naufraga si è schierato Edoardo Stoppa che ha subito spiegato all'attore di non aver avuto un atteggiamento corretto.

