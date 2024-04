Vladimir Luxuria torna su canale 5 con la seconda puntata dell'Isola dei Famosi,che ricordiamo non è andata in diretta. La conduttrice sembra un po' soffrire le personalità forti di Elenoire Casalegno e di Sonia Bruganelli, ma continua ad andare dritta per la sua strada.

In nomination finiscono Luce Caponegro, Khady Gueye, Samuel Peron e Peppe di Napoli, lunedì prossimo chi esce sarà eliminato definitivamente, non ci saranno seconde possibilità. Ecco le nostre pagelle di giovedì 11 aprile.