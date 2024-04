Isola, Francesco Benigno e Daniele Radini Tedeschi i due nuovi concorrenti: chi sono

di Cristina Siciliano

Isola dei Famosi con Vladimir Luxuria affiancata da Sonia Bruganelli e Dario Maltese: con l'abbandono di Tonia Romano (che ha lasciato il gioco prima ancora di sbarcare per problemi di salute) sono arrivati due nuovi concorrenti sull'isola per vivere questa nuova avventura televisiva, si tratta di Francesco Benigno e Daniele Radini Tedeschi. L'attore aveva già anticipato la sua partecipazione all'Isola dei Famosi attraverso il suo profilo social.



Le prime parole

Francesco Benigno ha subito spiegato a Vladimir qual è la sua più grande paura e naturalmente l'ha fatto con un pizzico di ironia. «Ho superato la paura del mare mosso al momento», ha commentato l'attore. «Meritate di stare lì perché avete sfidato le vostre paure - ha sottolineato Vladimir a centro studio -. Bravi»,

Chi è Francesco Benigno

Francesca Benigno, 56 anni, è un attore ed ha avuto una carriera lunghissima nel cinema, recitando in film indimenticabili come "Mery Per Sempre", "Ragazzi fuori", "Vacanze di Natale 91", "Miracolo Italiano", "Tutte le donne della mia vita" e l'Ora legale.

Chi è Daniele Radini Tedeschi

Daniele Radini Tedeschi, 37 anni, è un critico e storico dell'arte italiana. Dopo la laurea con 110 e lode è entrato subito a far parte del mondo del lavoro e per circa dieci anni è stato direttore artistico della Esposizione triennale di arti visive a Roma e nel 2017 è diventato responsabile scientifico dell'Atlante dell'Arte Contemporanea De Agostini.

